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Горячая линия курортов Краснодарского края начала работать круглосуточно

Общество
09.10.2022 09:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/goryachaya-liniya-kurortov-krasnodarskogo-kraya-nachala-rabotat-kruglosutochno
Горячая линия курортов Краснодарского края начала работать круглосуточно
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия в связи с чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту приняли решение перевести горячую линию в круглосуточный режим работы.

От отдыхающих в Краснодарском крае и в Крыму поступает много звонков. Вопросы, которые касаются продления пребывания туристов из Крыма, которые находятся на Кубани и не могут уехать домой, решают индивидуально.

Как сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, гостиницы Кубани идут навстречу в вопросах безвоздмездного продления пребывания. Он также поблагодарил работников отрасли за то, что они оперативно находят решения по каждому из вопросов.

По телефону горячей линии 8 (800) 200-60-90 можно узнать о работе паромной переправы, сухопутного объезда и возобновлении движения легкового транспорта по крымскую мосту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: вторую полосу поврежденного участка Крымского моста планируют открыть 9 октября.

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