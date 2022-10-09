Горячая линия курортов Краснодарского края начала работать круглосуточно
В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия в связи с чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту приняли решение перевести горячую линию в круглосуточный режим работы.
От отдыхающих в Краснодарском крае и в Крыму поступает много звонков. Вопросы, которые касаются продления пребывания туристов из Крыма, которые находятся на Кубани и не могут уехать домой, решают индивидуально.
Как сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, гостиницы Кубани идут навстречу в вопросах безвоздмездного продления пребывания. Он также поблагодарил работников отрасли за то, что они оперативно находят решения по каждому из вопросов.
По телефону горячей линии 8 (800) 200-60-90 можно узнать о работе паромной переправы, сухопутного объезда и возобновлении движения легкового транспорта по крымскую мосту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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