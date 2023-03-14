Гору Собер-Баш очистят от мусора в рамках масштабной экологической акции

Экоакция «Чисто Собер — Чисто горы» пройдет 1 апреля. В ней может принять участие каждый желающий.

Участники акции очистят от мусора гору Собер-Баш в Северском районе и ее окрестности. Территорию памятника природы поделят на участки, за которыми закрепят группы добровольцев. Собранный мусор в мешках доставят к дороге, откуда его заберет спецтранспорт. В завершении акции состоится чаепитие.

Сбор участников акции «Чисто Собер — Чисто горы» состоится в 10:00 в станице Убинской перед лесничеством. Уточнить интересующие вопросы у организаторов можно по номерам телефона: +79182115251 и +79181333339.

Гора Собер-Баш находится в верховьях реки Убин в 50 км от Краснодара. Ее высота составляет 735,8 м. над уровнем моря. Это место пользуется большой популярностью у туристов, флористов, геологов и краеведов, сообщает пресс-служба Краснодарского реготделения РГО.

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