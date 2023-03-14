Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Гору Собер-Баш очистят от мусора в рамках масштабной экологической акции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/goru-sober-bash-ochistyat-ot-musora-v-ramkah-masshtabnoj-ekologicheskoj-aktsii
Гору Собер-Баш очистят от мусора в рамках масштабной экологической акции
Фото РГО

Экоакция «Чисто Собер — Чисто горы» пройдет 1 апреля. В ней может принять участие каждый желающий.

Участники акции очистят от мусора гору Собер-Баш в Северском районе и ее окрестности. Территорию памятника природы поделят на участки, за которыми закрепят группы добровольцев. Собранный мусор в мешках доставят к дороге, откуда его заберет спецтранспорт. В завершении акции состоится чаепитие.

Сбор участников акции «Чисто Собер — Чисто горы» состоится в 10:00 в станице Убинской перед лесничеством. Уточнить интересующие вопросы у организаторов можно по номерам телефона: +79182115251 и +79181333339.

Гора Собер-Баш находится в верховьях реки Убин в 50 км от Краснодара. Ее высота составляет 735,8 м. над уровнем моря. Это место пользуется большой популярностью у туристов, флористов, геологов и краеведов, сообщает пресс-служба Краснодарского реготделения РГО.

Читайте также: на пляжах Анапы неизвестные устроили свалку строительного мусора. Сообщение о загрязнении санитарной зоны поступило председателю СК России Александру Бастрыкину через аккаунт Информационного центра.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях