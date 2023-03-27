Городскую программу по поддержке традиционных ценностей создадут в Сочи

Программу планируют разработать к началу лета. Она будет скоординирована с другой муниципальной программой – по летней занятости детей и подростков.

«У нас много положительных практик по работе с подрастающим поколением. Необходимо их систематизировать. В прошлом году президент России Владимир Путин законодательно закрепил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для выполнения этой задачи создадим в Сочи городскую программу, которая должна вовлечь в работу с детьми и молодежью все общественные институты», — рассказал мэр Алексей Копайгородский.

Для реализации программы базовым станет опыт Сочинской епархии в различных социальных проектах. Помощь педагогам в социально-нравственном воспитании будут оказывать священнослужители, закрепленные за школами города.

«В Сочинский епархии создана комиссия по вопросам традиционных ценностей. В ее работе примут участие представители администрации города. Необходимо не только помогать уже столкнувшимся с проблемой молодым людям, но и работать на опережение, воспитывать в молодежи культуру семьи», — цитирует руководителя отдела религиозного образования и катехизации Сочинской епархии протоиерей Александра Червонного пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: учебное пособие по семьеведению появится в России.