Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Городской собственностью и землями Краснодара в мэрии будет заниматься Артем Губский

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorodskoj-sobstvennostyu-i-zemlyami-krasnodara-v-merii-budet-zanimatsya-artem-gubskij
Городской собственностью и землями Краснодара в мэрии будет заниматься Артем Губский
Артем Губский. Фото пресс-службы администрации Краснодара

Его назначили директором департамента муниципальной собственности и городских земель на 58-м заседании Гордумы.

Артем Губский родился в краевой столице, имеет два высших образования, окончил КубГТУ и КубГАУ.  С 2006 года работал в МКУ «Управление земельных отношений», департаменте муниципальной собственности и городских земель, администрации Центрального округа краевого центра управлении муниципального контроля.

С 2022 года был заместителем директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: четырех новых судей назначили в Краснодарском крае.

Статьи
10 основных команд, которым надо обучить собаку
10 основных команд, которым надо обучить собаку
Кокос: польза и вред для организма
Кокос: польза и вред для организма
Гипотония: симптомы и лечение
Гипотония: симптомы и лечение
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях