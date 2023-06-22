Городской собственностью и землями Краснодара в мэрии будет заниматься Артем Губский

Его назначили директором департамента муниципальной собственности и городских земель на 58-м заседании Гордумы.

Артем Губский родился в краевой столице, имеет два высших образования, окончил КубГТУ и КубГАУ. С 2006 года работал в МКУ «Управление земельных отношений», департаменте муниципальной собственности и городских земель, администрации Центрального округа краевого центра управлении муниципального контроля.

С 2022 года был заместителем директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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