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Четырех новых судей назначили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyreh-novyh-sudej-naznachili-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Четырех новых судей назначили в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Судьи назначены приказом президента РФ Владимира Путина, он опубликован на портале правовой информации от 10 мая.

Согласно документу председателем Армавирского городского суда назначен Сергей Серомицкий, который ранее работал в Крымском районном суде.

Также назначены новые судьи в Адлерский районный суд Сочи, Октябрьский районный суд Новороссийска, Тихорецкий районный суд и в Арбитражный суд Краснодарского края.

Судьей Адлерского районного суда Сочи назначена Маргарита Вострякова. Судьей Октябрьского районного суда Новороссийска — Дмитрий Зачеса. Судьей Тихорецкого районного суда — Валерий Осипчук. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края — Алена Малеева, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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