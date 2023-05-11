Четырех новых судей назначили в Краснодарском крае

Судьи назначены приказом президента РФ Владимира Путина, он опубликован на портале правовой информации от 10 мая.

Согласно документу председателем Армавирского городского суда назначен Сергей Серомицкий, который ранее работал в Крымском районном суде.

Также назначены новые судьи в Адлерский районный суд Сочи, Октябрьский районный суд Новороссийска, Тихорецкий районный суд и в Арбитражный суд Краснодарского края.

Судьей Адлерского районного суда Сочи назначена Маргарита Вострякова. Судьей Октябрьского районного суда Новороссийска — Дмитрий Зачеса. Судьей Тихорецкого районного суда — Валерий Осипчук. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края — Алена Малеева, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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