Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
На маршруте № 777 Аэропорт – Красная Поляна работают 5 комфортабельных автобусов на 45 мест с багажными отсеками.
Кроме того, на курорте в дни новогодних праздников увеличили количество автобусов на маршруте № 163. В этот период будут курсировать девять автобусов вместо трех. Также расширят составы «Ласточек».
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи рекомендовали водителям, прибывающим на курорт со стороны Туапсе, использовать общественный транспорт. Это позволит минимизировать заторы на дорогах. Кроме того, в горный кластер не будут допускать машины без зимних шин.
О наличии свободных парковочных мест на горнолыжных курортах водителей будут уведомлять с помощью передвижных информационных табло. Общая вместимость парковок горных курортов Сочи в этом году — порядка 4,5 тыс. мест.
Расписание и движение городского и пригородного транспорта можно отследить в реальном времени на сайте и в приложении «Транспорт.Сочи», сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в новогодние праздники сократят число рейсов пригородных автобусов в Туапсинском районе.
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