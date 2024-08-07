Горные реки в Сочи могут выйти из берегов в августе

О прогнозируемых в России дождевых паводках и возможных подтоплениях сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на юге страны уже складывается негативная ситуация с паводками. Вильфанд считается, что в ближайшее время из-за сильных осадков в Сочи и Сириусе вода в горных реках может выйти из берегов.

Глава Росгидрометцентра добавил, что дождевые паводки в августе также ожидаются в Приморском крае, Забайкалье и Бурятии, сообщает ТАСС.

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