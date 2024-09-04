«Горную Катюшу» и работу криминалистов показали школьникам в УВД Сочи

В городе-курорте для школьников из «Движения первых» провели экскурсию в УВД по городу Сочи. В музее ребятам показали, где хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также точную копию «Горной Катюши».

Кроме того, школьников познакомили с работой сочинского экспертно-криминалистического отдела — специалисты рассказали об особенностях проведения экспертиз и показали работу мобильной лаборатории.

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