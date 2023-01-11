Горнолыжный квест в горах Сочи соберет около 10 тыс. участников

Фестиваль Rosafest x Gorilla Energy пройдет на курорте «Роза Хутор» с 28 января по 4 февраля.

Главным мероприятием фестиваля станет горнолыжный квест. Участие в нем примут около 10 тыс. игроков, призовой фонд — 500 тыс. рублей.

Кроме того, участники в течение недели могут бесплатно тренироваться на специально подготовленной трассе. Неделя тренировок закончится соревнованиями.

«Наше мероприятие заслуженно получило статус лучшего молодежного события. Сюда всегда едут за комфортом, драйвом и понятным окружением. Уверены, что никто из участников не будет скучать, потому что их, как и всегда, ждет интересная и разнообразная программа», — цитирует организаторов фестиваля пресс-служба курорта «Роза Хутор».

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