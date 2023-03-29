Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за повышенной лавиноопасности

Работу трасс горнолыжные курорты приостановили 29 марта.

Курорт «Красная Поляна» закрыл все трассы из-за опасности схода лавин.

«На сегодня на курорте закрыты все трассы из-за высокой лавиноопасности», — сообщает пресс-служба курорта в Telegram.

Также четыре трассы закрыл курорт «Роза Хутор». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании. Кроме того, в течение дня трассы могут закрывать преждевременно при ухудшении погодных условий.

Кроме того, из-за лавиноопасности закрыли четыре трассы на курорте «Газпром». В течение дня также прогнозируют закрытие остальных трасс, сообщает пресс-служба курорта в Telegram.

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