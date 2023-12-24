Горнолыжные трассы в Сочи 24 декабря будут закрыты для катания

Горнолыжные трассы на курорте «Роза Хутор» не будут открывать для катания в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сейчас на высоте 2 тыс. 320 м высота снега составляет 203 см, за сутки выпало 27 см. На высоте 1,6 тыс. метров сугробы достигают отметки 110 см, за сутки выпало 73 см. На высоте 1,1 тыс. м сугробы за сутки выросли на 14 см, сейчас высота достигает 44 см.

«Приносим извинения за возможные неудобства, и обращаем ваше внимание на то, что безопасность наших гостей является нашим первостепенным приоритетом. В работе канатная дорога «Олимпия». Спасибо за понимание и хорошего дня всем!», — сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Кроме того, закрытыми останутся горнолыжные трассы на курортах «Красная Поляна» и «Газпром Поляна».

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