Аэропорт Сочи из-за сложных метеоусловий работает по фактической погоде

По данным на 8:00 24 декабря, на запасных аэродромах находятся 4 воздушных судна. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

За текущие сутки аэропорт обслужил 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет. Всю оперативную информацию о полетах и рейсах можно узнать на онлайн-табло в терминале и на сайте аэропорта.

«Всем пассажирам напоминаем о необходимости учитывать ситуацию на дорогах и соблюдать меры безопасности. Все службы аэропорта усилены, для оперативного обслуживания всех пассажиров и воздушных судов», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет с ХК «Сочи» был вынужден приземлиться в Минеральных Водах из-за непогоды.