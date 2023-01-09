Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Горький шоколад с перцем: диетолог рассказала, как чувствовать себя бодрым после праздников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorkij-shokolad-s-pertsem-dietolog-rasskazala-kak-chuvstvovat-sebya-bodrym-posle-prazdnikov
Горький шоколад с перцем: диетолог рассказала, как чувствовать себя бодрым после праздников
Фото unsplash.com

По словам медиков, причиной плохого самочувствия после длительных новогодних праздников может быть лишний вес, скопившаяся в организме жидкость и вяло работающий кишечник.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, из-за плохо работающей пищеварительной системы после праздников падает уровень энергии организма в целом. Поэтому в первый рабочий день врачи рекомендуют отказаться от кофе. Пить следует зеленый чай, который, кроме кофеина, содержит антиоксиданты. Они помогают организму справиться с температурными перепадами и стрессом.

«К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше — имбирь, который усиливает кровообращение. Также действуют любые специи, это может быть чеснок, перец», — сказала диетолог.

Горький шоколад также добавит организму бодрости, особенно если в его составе будет перец. В первый рабочий день каждые полчаса следует выпивать несколько глотков воды, пишет RT.

Читайте также: зимние килограммы — диетолог рассказала, как не набрать вес в холодное время года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  2. Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи
  3. Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
  4. Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи
  5. Спасатели сутки ищут мужчину, упавшего в море с мола в Туапсе
  6. Более 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс доставило Кубанское казачье войско
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях