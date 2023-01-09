Горький шоколад с перцем: диетолог рассказала, как чувствовать себя бодрым после праздников

По словам медиков, причиной плохого самочувствия после длительных новогодних праздников может быть лишний вес, скопившаяся в организме жидкость и вяло работающий кишечник.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, из-за плохо работающей пищеварительной системы после праздников падает уровень энергии организма в целом. Поэтому в первый рабочий день врачи рекомендуют отказаться от кофе. Пить следует зеленый чай, который, кроме кофеина, содержит антиоксиданты. Они помогают организму справиться с температурными перепадами и стрессом.

«К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше — имбирь, который усиливает кровообращение. Также действуют любые специи, это может быть чеснок, перец», — сказала диетолог.

Горький шоколад также добавит организму бодрости, особенно если в его составе будет перец. В первый рабочий день каждые полчаса следует выпивать несколько глотков воды, пишет RT.

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