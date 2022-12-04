Зимние килограммы: диетолог рассказала, как не набрать вес в холодное время года
В мороз люди пьют меньше воды. Это ведет к дефициту жидкости в организме и «обманчивому голоду».
Как избежать набора лишних килограммов рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. Она объяснила, что желание перекусить в холод очень часто является просто жаждой.
«Очень часто зимой нам кажется, что организму не нужна вода, и мы начинаем меньше пить. На самом деле во время отопительного сезона происходит отчасти «высушивание» организма. В такие моменты важно пить больше воды, потому что если этого не делать, то возникает обманчивый голод, и мы начинаем заедать жажду. То есть организм берет воду из еды. При этом, разумеется, набирается не только вода, но и лишние килограммы на боках», — сказала Матыскина.
Она напомнила о необходимости ежедневно пить необходимое количество воды в любое время года. Рекомендуемая норма — 30 мл чистой воды на 1 кг веса.
«Соответственно, если вы весите 50 кг, то вам следует выпивать в день полтора литра чистой воды даже зимой», — цитирует врача радио Sputnik.
Читайте также: врач-кардиолог рассказала, как подготовить организм к празднованию Нового года.
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Врач-кардиолог рассказала, как подготовить организм к празднованию Нового года
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу