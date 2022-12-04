Зимние килограммы: диетолог рассказала, как не набрать вес в холодное время года

В мороз люди пьют меньше воды. Это ведет к дефициту жидкости в организме и «обманчивому голоду».

Как избежать набора лишних килограммов рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. Она объяснила, что желание перекусить в холод очень часто является просто жаждой.

«Очень часто зимой нам кажется, что организму не нужна вода, и мы начинаем меньше пить. На самом деле во время отопительного сезона происходит отчасти «высушивание» организма. В такие моменты важно пить больше воды, потому что если этого не делать, то возникает обманчивый голод, и мы начинаем заедать жажду. То есть организм берет воду из еды. При этом, разумеется, набирается не только вода, но и лишние килограммы на боках», — сказала Матыскина.

Она напомнила о необходимости ежедневно пить необходимое количество воды в любое время года. Рекомендуемая норма — 30 мл чистой воды на 1 кг веса.

«Соответственно, если вы весите 50 кг, то вам следует выпивать в день полтора литра чистой воды даже зимой», — цитирует врача радио Sputnik.

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