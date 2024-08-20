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Горение на свалке под Усть-Лабинском планируют устранить в течение трех дней

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorenie-na-svalke-pod-ust-labinskom-planiruyut-ustranit-v-techenie-treh-dnej
Видео канала «Кубань 24»

Около поселка Двубратского уже несколько дней не могут потушить полигон ТБО. Открытого огня нет, но мусор продолжает тлеть, источая ужасный запах, чем крайне недовольны местные жители.

— Зловоние, пластмассой воняет, приходится спать с закрытыми окнами.

— Вонища, невозможно окно открыть. 

— Мы просто боремся за здоровье, за здоровье наших детей и внуков. 

Ликвидировать очаги возгорания стараются сотрудники противопожарной службы и администрации района.

Это уже не первый пожар на свалке, только за это лето мусор горит уже во второй раз. Возгорание там произошло и в прошлом году. Местные жители считают, что причиной ЧП являются поджоги, якобы полигон поджигают для того, чтобы не утилизировать мусор.

«Информация о возгорании на полигоне автоматически доводится до министерства ТЭК и ЖКХ, Росприроднадзора и минприроды. Специалисты оттуда ежедневно контролируют ситуацию по возгоранию и задымлению свалки», — сообщает начальник отдела ЖКХ Усть-Лабинского района Александра Котикова.

По словам местной администрации, горение на полигоне планируют устранить в течение 3-4 дней. Обязанности по устранению огня возлагаются на владельца свалки. Работы на месте уже ведутся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», свалка около поселка Двубратского загорелась днем 19 августа. Огонь локализовали силами пожарных, полигона и администрации района. Начальник полигона Денис Подуруев считает, что причиной возгорания мог стать поджог.

Автор: Виктория Зальцман

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