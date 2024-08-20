Горение на свалке под Усть-Лабинском планируют устранить в течение трех дней

Около поселка Двубратского уже несколько дней не могут потушить полигон ТБО. Открытого огня нет, но мусор продолжает тлеть, источая ужасный запах, чем крайне недовольны местные жители.

— Зловоние, пластмассой воняет, приходится спать с закрытыми окнами. — Вонища, невозможно окно открыть. — Мы просто боремся за здоровье, за здоровье наших детей и внуков.

Ликвидировать очаги возгорания стараются сотрудники противопожарной службы и администрации района.

Это уже не первый пожар на свалке, только за это лето мусор горит уже во второй раз. Возгорание там произошло и в прошлом году. Местные жители считают, что причиной ЧП являются поджоги, якобы полигон поджигают для того, чтобы не утилизировать мусор.

«Информация о возгорании на полигоне автоматически доводится до министерства ТЭК и ЖКХ, Росприроднадзора и минприроды. Специалисты оттуда ежедневно контролируют ситуацию по возгоранию и задымлению свалки», — сообщает начальник отдела ЖКХ Усть-Лабинского района Александра Котикова.

По словам местной администрации, горение на полигоне планируют устранить в течение 3-4 дней. Обязанности по устранению огня возлагаются на владельца свалки. Работы на месте уже ведутся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», свалка около поселка Двубратского загорелась днем 19 августа. Огонь локализовали силами пожарных, полигона и администрации района. Начальник полигона Денис Подуруев считает, что причиной возгорания мог стать поджог.