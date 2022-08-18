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Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко

Политика
18.08.2022 14:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorduma-krasnodara-19-avgusta-rassmotrit-vopros-o-dosrochnom-prekrashhenii-polnomochij-mera-andreya-alekseenko
Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко
Андрей Алексеенко

Внеочередное заседания городской Думы состоится 10:00.

Тема повестки — досрочное прекращение полномочий главы Краснодара Андрея Алексеенко.

«В городскую Думу Краснодара поступило заявление главы Краснодара о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования город Краснодар», — говорится в пояснительной записке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ ранее появилась информация о том,  что глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может стать председателем Совета министров администрации Харьковской области.

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