Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко

Андрей Алексеенко

Внеочередное заседания городской Думы состоится 10:00.

Тема повестки — досрочное прекращение полномочий главы Краснодара Андрея Алексеенко.

«В городскую Думу Краснодара поступило заявление главы Краснодара о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования город Краснодар», — говорится в пояснительной записке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ ранее появилась информация о том, что глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может стать председателем Совета министров администрации Харьковской области.