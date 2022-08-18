Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко
Политика
18.08.2022 14:11
Внеочередное заседания городской Думы состоится 10:00.
Тема повестки — досрочное прекращение полномочий главы Краснодара Андрея Алексеенко.
«В городскую Думу Краснодара поступило заявление главы Краснодара о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования город Краснодар», — говорится в пояснительной записке.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ ранее появилась информация о том, что глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может стать председателем Совета министров администрации Харьковской области.
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