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Горбольница Сочи получила два новых дефибриллятора

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorbolnitsa-sochi-poluchila-dva-novyh-defibrillyatora
Горбольница Сочи получила два новых дефибриллятора
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование в городскую больницу № 1 Сочи приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Дефибрилляторы поступили в отделение анестезиологии и реанимации. Медики используют их при внезапной остановке сердца пациента.

«За счет небольшого размера и малого веса аппараты могут применяться как в стационарах и медицинских кабинетах, так и в реанимобилях и машинах скорой помощи», — сообщил главврач горбольницы № 1 Сочи Алексей Шевченко.

В 2022 году модернизацию проведут в 56 медицинских организациях региона. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы из разных муниципалитетов Кубани получат новое оборудование и автомобили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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