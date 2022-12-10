Горбольница Сочи получила два новых дефибриллятора
Общество
10.12.2022 18:12
Медицинское оборудование в городскую больницу № 1 Сочи приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Дефибрилляторы поступили в отделение анестезиологии и реанимации. Медики используют их при внезапной остановке сердца пациента.
«За счет небольшого размера и малого веса аппараты могут применяться как в стационарах и медицинских кабинетах, так и в реанимобилях и машинах скорой помощи», — сообщил главврач горбольницы № 1 Сочи Алексей Шевченко.
В 2022 году модернизацию проведут в 56 медицинских организациях региона. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы из разных муниципалитетов Кубани получат новое оборудование и автомобили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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