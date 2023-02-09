Google потерял 100 млрд долларов капитализации из-за ошибки чат-бота

Цена акций материнской компании Google Alphabet Inc 8 февраля в ходе дневных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упала почти на 8% процентов до 99,37 доллара. Это привело к сокращению капитализации почти на 100 млрд долларов.

По данным СМИ, в резком снижении стоимости акций виноват новый чат-бот Bard. Он допустил ошибку в презентационном рекламном ролике.

На вопрос «О каких новых открытиях космического телескопа Джеймс Уэбб я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?» чат-бот дал несколько вариантов ответа. В том числе он предложил рассказать, что этот телескоп использовался для получения самых первых снимков планет за пределами Солнечной системы. Однако первые снимки экзопланет были сделаны с помощью VLT Европейской южной обсерватории.

Ошибку бота объяснили тем, что Google поспешил презентовать его, так как Microsoft еще 7 февраля представила интеграцию знаменитого бота ChatGPT в поисковый сервис Bing.

«Последние несколько недель Google изо всех сил пытался наверстать упущенное в поиске, и это привело к тому, что объявление было поспешным, а во время демонстрации был опубликован неправильный ответ», — цитирует ответ Google Reuters.

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