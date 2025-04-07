Гонщики со всего юга РФ приняли участие в чемпионате по джип-спринту на Кубани

Соревнования проходили в условиях полного бездорожья-ямы, вместо трасс ухабы и труднопроходимые болота.

Первый этап чемпионата прошел в Успенском районе и собрал вдвое больше участников по сравнению с прошлым годом.

«Не знаешь броду, не лезь в воду. Но это не про гонки по бездорожью. Около 100 экипажей рвутся к победе. Пахнет жженым сцеплением, но организаторы дают жару, подливают воды в это непроходимое болото», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Экстремалы со всего юга России и республик Кавказа готовились к чемпионату Краснодарского края по джип-спринту месяцами, модернизировали «Нивы», УАЗы. Зрители признали состязание самой зрелищной гонкой за последнее время. Второй этап чемпионата пройдет в станице Дядьковской.

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