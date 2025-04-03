Экстремальная регата на скоростных яхтах стартовала в Геленджике

Это первые соревнования года на подобных лодках, которых всего четыре в стране. В гонках участвуют шесть команд из разных регионов РФ.

На соревновании представлены 4 ультрасовременные яхты под управлением 18 лучших спортсменов в России.

Егор Терпигорев занимается парусным видом спорта на протяжении 25 лет. Приехал из Ярославля, чтобы поучаствовать в соревнованиях.

«Идет ускорение парусного спорта, скоростные режимы гораздо больше — от этого получаешь намного больше адреналина, драйва и наслаждения», — поделился участник регаты Егор Терпигорев.

«Помимо того, что у яхты есть паруса, которые приводят ее в движение, на ней есть и фойлы, которые позволяют взлететь над водой, значительно ускориться. Также установлен дополнительный фойл внизу, который осуществляет подъемную силу», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

Для управления лодкой требуется приложить немало усилий. У каждого участника команды своя задача.

«Я досочник, при этом всему экипажу одинаково сложно управлять этой лодкой — физическая нагрузка, выносливость, но мы стараемся», — рассказал участник регаты из Сочи Константин Кочконян.

Яхты огибают специальные знаки. В этот момент для ускорения нужно поднять дополнительный третий парус, который называется геннакер.

На заездах рядом с яхтами с такой же скоростью на катерах едут ампайры (судьи), которые отслеживают все нарушения.

«Мы смотрим все огибания знаков, стартов, расхождения, финиши, все проверяем. На воде они пересекают курс друг друга, что должно быть сделано безопасно, потому что скорость огромная. Представьте себе, как два метеора под углом 90 градусов расходятся на расстоянии два метра друг от друга», — объяснил главный ампайр регаты Геннадий Шараев.

В регате впервые принял участие экипаж, состоящий из спортсменов Краснодарского края. Соревнования проводят четыре раза в год в разных городах России.

«Благодаря таким регатам мы хотим привлечь больше внимания к парусному спорту, привлечь детей. У нас обязательно на каждой регате происходит встреча с учениками», — отметила директор компании Runduk Racing Валерия Коваленко.

Впереди еще три гоночных дня. Победителей определят 6 апреля.

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