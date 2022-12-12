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Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/golyj-neadekvatnyj-muzhchina-ustroil-pogrom-v-produktovom-magazine-v-krymske-video
Видео t.me/electron_krymsk

Инцидент произошел в продуктовом магазине «Копейка».

Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что абсолютно голый мужчина зашел в магазин и начал размахивать руками, снося все на своем пути.

Посетители вытолкали его на улицу. Голый мужчина ходил возле магазина и говорил: «Нельзя сотворить мир, понимаете?». Окружающие попытались его успокоить и начали бить руками по лицу.

«В дежурную часть Отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил порчу имущества в магазине, незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину передали сотрудникам медицинского учреждения. По факту произошедшего проводят проверку.

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