«Голубая Луна» взойдет на небе в ночь на 31 августа

По словам ученых, это очень редкое астрономическое явление.

«31 августа произойдет второе полнолуние августа, более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну — самую большую полную Луну 2023 года», — говорится в сообщении Московского планетария.

Предполагается, что на близком расстоянии от Земли Луна окажется сначала 30 августа в 18:52, а фазу полнолуния примет в 4:37 31 августа. Между этими событиями пройдет всего 9 часов 45 минут.

Это полнолуние станет вторым в августе, а такое бывает очень редко. Второе полнолуние в месяце называют «Голубая Луна». Однако это название никак не связано с цветом спутника Земли. Необычное явление получило такое название, благодаря английской фразе — Once in a Blue Moon (Однажды под голубой Луной). В Великобритании так говорят об исключительно редких событиях.

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