Станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника и прекратила существование

Об этом 20 августа сообщили в Роскосмосе.

«В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительный анализ показал, что в связи с отклонением фактических параметров импульса, станция перешла на нерасчетную орбиту. Затем, в результате столкновения с поверхностью Луны, станция прекратила существование.

«Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия», — добавили в Роскосмосе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запуск автономной космической станции «Луна-25» состоялся 11 августа в 2:10 на космодроме «Восточный». Минимальную программу исследований планировали завершить за полгода. При этом ресурс станции был рассчитан на год.