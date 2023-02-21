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Головные боли и недомогание: Землю 6 марта накроет магнитная буря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/golovnye-boli-i-nedomoganie-zemlyu-6-marta-nakroet-magnitnaya-burya
Головные боли и недомогание: Землю 6 марта накроет магнитная буря
Фото pixabay.com

По данным ученых, магнитные колебания ожидаются с 5 марта. Уже 6 числа они достигнут своего пикового значения, а 7 марта геомагнитный шторм пойдет на спад.

Этой магнитной буре в начале марта присвоили уровень G1 — самый слабый по международной классификации. Однако метеозависимым людям стоит проследить за состоянием здоровья. Они могут испытать головные боли, тахикардию, бессонницу и перепады давления.

Кроме того, не исключены всплески солнечной активности 19 марта. Они также не превысят уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

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