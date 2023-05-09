Головная боль, тремор и раздражительность: диетолог рассказала о симптомах углеводного похмелья

Постоянное употребление большого количества сладкого нарушает работу организма: это может привести к углеводному похмелью и последующим недомоганиям, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

«Первый симптом углеводного похмелья появляется, когда человек долго не ест сладкое — портится настроение, появляются агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфету, после чего симптомы проходят на час-полтора. Таким образом приходится постоянно поддерживать настроение с помощью сладостей», — сказала Татьяна Жаровская.

Какое время нужно объедаться сладким, чтобы появились симптомы углеводного похмелья, зависит от особенностей организма, отметила нутрициолог.

«Количество сладкого, которое рекомендует Институт питания, — не более 50 г в день. Европейские рекомендации — не более 25 г женщинам и не более 35 г мужчинам в день. Если потребление сладостей избыточно, более 100 г в сутки, может наступить углеводное похмелье. У кого-то симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно», — объяснила Жаровская.

Диетолог объяснила, что из-за большого количества углеводов в первую очередь страдает печень — она преобразовывает их в жиры, из-за чего жиреет сама.

«Большое количество сладостей нарушает реологию желчи — это негативно влияет на метаболизм углеводов. В организме может возникнуть хроническое воспаление: могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведет в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность, возникает риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний», — цитирует Татьяну Жаровскую радио Sputnik.

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