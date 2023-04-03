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Голосование по выбору зеленых зон для благоустройства на Кубани в 2024 году стартует с 15 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/golosovanie-po-vyboru-zelenyh-zon-dlya-blagoustrojstva-na-kubani-v-2024-godu-startuet-s-15-aprelya
Голосование по выбору зеленых зон для благоустройства на Кубани в 2024 году стартует с 15 апреля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Каждый житель региона сможет выбрать территорию или дизайн-проект общественного пространства.

«С 15 апреля стартует голосование по выбору зеленых зон для благоустройства. Именно жители должны решить — какую из общественных территорий в поселениях будем обновлять в первую очередь. Чтобы результат отвечал запросам, нужно чтобы как можно больше людей высказали свое мнение», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на планерном совещании.

В прошлом году участие в голосовании приняли более 650 тыс. человек. По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, для информирования жителей привлекают добровольцев.

«В муниципалитетах определены кураторы волонтерских корпусов, созданы 116 информационных точек. При необходимости в 1,2 тыс. человек, заявки уже подали более 2 тыс.», – сказал он.

Всероссийское голосование проведут с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Объекты, которые наберут наибольшее количество баллов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 1,1 тыс. парков, скверов и площадок для отдыха благоустроили на Кубани с 2019 года.

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