Голосование по выбору зеленых зон для благоустройства на Кубани в 2024 году стартует с 15 апреля
Каждый житель региона сможет выбрать территорию или дизайн-проект общественного пространства.
«С 15 апреля стартует голосование по выбору зеленых зон для благоустройства. Именно жители должны решить — какую из общественных территорий в поселениях будем обновлять в первую очередь. Чтобы результат отвечал запросам, нужно чтобы как можно больше людей высказали свое мнение», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на планерном совещании.
В прошлом году участие в голосовании приняли более 650 тыс. человек. По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, для информирования жителей привлекают добровольцев.
«В муниципалитетах определены кураторы волонтерских корпусов, созданы 116 информационных точек. При необходимости в 1,2 тыс. человек, заявки уже подали более 2 тыс.», – сказал он.
Всероссийское голосование проведут с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Объекты, которые наберут наибольшее количество баллов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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