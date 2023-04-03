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Более 1,1 тыс. парков, скверов и площадок для отдыха благоустроили на Кубани с 2019 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-1-tys-parkov-skverov-i-ploshhadok-dlya-otdyha-blagoustroili-na-kubani-s-2019-goda
Более 1,1 тыс. парков, скверов и площадок для отдыха благоустроили на Кубани с 2019 года
Кадр из видео t.me/kondratyevvi

Об этом 3 апреля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Зеленые зоны привели в порядок в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты для благоустройства выбирали жители. Глава региона отметил, что такие общественные места украшают облик станиц и городов.

«В этом году мы планируем обновить еще 142 территории. Все работы, включая озеленение, завершим до 1 ноября. При этом необходимо сохранить уже существующие насаждения, не нужно лишний раз выкорчевывать здоровые деревья и кустарники», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор посоветовал главам муниципальных образований привлекать волонтеров, а также усилить контроль за работой подрядчиков, так как каждая благоустроенная зеленая зона прежде всего должна быть удобной для жителей.

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