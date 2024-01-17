Гололед и туман ожидаются 18 января в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в четверг в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром будут гололед и туман. Ветер южный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с.

В ночные часы температура воздуха опустится до 0…-5 °С, местами в крае похолодает до -5…-10 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +4…9 °С, в южной половине — до +10…15 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем +2…+7 °С.

На Черноморском побережье ночью температура опустится до 0…+5 °С, а днем потеплеет до +10…15 °С. Порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с.

В Краснодаре 18 января осадков не ожидается. Ночью похолодает до -1…-3 °С, а днем потеплеет до +8…+10 °С. Ветер южный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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