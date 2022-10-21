Голкипер ФК «Сочи» Денис Адамов выбыл на 2-3 недели из-за перелома носа
Спорт
21.10.2022 16:30
Вратарь «барсов» получил серьезную травму 20 октября в домашнем матче Кубка России против «Урала».
Во втором тайме форвард «Урала» Рай Влут неудачно попытался перепрыгнуть через Дениса Адамова и попал ему коленом в голову. Оба футболиста получили травмы и были заменены.
Медицинское обследование показало, что в результате столкновения с Влутом Адамов получил перелом носа без смещения. Теперь он пропустит до двух до трех недель. Операция ему не потребуется.
«Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Сочи» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 2:3.
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