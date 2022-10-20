ФК «Сочи» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 2:3

Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Сочинцы провели матч 4 тура группового этапа Кубка России с ФК «Урал» на своем поле 20 октября. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Матч растянулся на 108 минут и был нелегким для обеих команд. На 55 минуте при счете 1:2 форвард «Урала» Рай Влут точно пробил по воротам. Но после этого произошло жесткое столкновение: Влут пытался перепрыгнуть через вратаря «Сочи» Дениса Адамова и попал ему коленом в голову.

Сообщается, что медпомощь потребовалась обоим игрокам. Влута унесли с поля на носилках. Адамов покинул поле с помощью коллег по команде, обоих игроков заменили.

В составе «Урала» в этой игре два гола забил бывший игрок «Краснодара» Юрий Газинский — на 26-й и 39-й минуте. Мячи в копилку «Сочи» принесли Игорь Юрганов и Никита Бурмистров. К основному времени матча добавили 10 минут.

На исходе дополнительного времени между игроками возникла потасовка. За нее Никита Бурмистров и екатеринбуржец Алексей Каштанов получили по желтой карточке. Для Каштанова она стала второй за матч. На 17-й добавленной минуте с поля удалили еще одного игрока «Урала» — Рамазана Гаджимурадова.

«Урал» — на второй строчке в группе. У «Сочи» же шансов на выход в плей-офф почти не осталось» — сообщает «Матч. ТВ» в Telegram.

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