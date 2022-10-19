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ФК «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Кубка России по футболу

Спорт
19.10.2022 20:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-ustupil-nizhnemu-novgorodu-v-matche-kubka-rossii-po-futbolu
ФК «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Кубка России по футболу
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Матч четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу прошел 19 октября в Нижнем Новгороде.

Единственный гол встречи на 49-й минуте забил полузащитник хозяев поля Константин Шильцов. Матч завершился со счетом 1:0.

«Нижний Новгород» с 8 очками после 4 матчей находится в лидерах группы А. «Быки» занимают третью строчку с 7 очками.  В следующем туре «Краснодар» примет московский «Локомотив», сообщает «Р-Спорт».

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