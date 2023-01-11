Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара
Происшествия
11.01.2023 09:55
Инцидент произошел днем 10 января на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея». Кадры выложили в соцсети очевидцы.
Они сообщили, что обнаженная женщина бегает по улице с религиозной литературой в руках. На место вызвали полицейских.
«По прибытии на место стражи правопорядка задержали указанную гражданку, которой оказалась 41-летняя местная жительница. С учетом ее состояния и особенностей здоровья она была передана медицинским работникам», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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