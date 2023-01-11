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Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/golaya-zhenshhina-s-religioznoj-literaturoj-v-moroz-begala-v-tsentre-krasnodara
Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара
Фото t.me/chpkrasnodara

Инцидент произошел днем 10 января на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея». Кадры выложили в соцсети очевидцы.

Они сообщили, что обнаженная женщина бегает по улице с религиозной литературой в руках. На место вызвали полицейских.

«По прибытии на место стражи правопорядка задержали указанную гражданку, которой оказалась 41-летняя местная жительница. С учетом ее состояния и особенностей здоровья она была передана медицинским работникам», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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