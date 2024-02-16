Годовалый ребенок и две школьницы пострадали за два дня в ДТП в Сочи

В Сочи 14 и 15 февраля произошли три аварии, в которых пострадали дети.

По данным полиции, 15 февраля в 8:51 на улице Виноградной в Центральном районе водитель автомобиля Kia при движении задним ходом столкнулся с мотоциклом Honda. В результате ДТП пострадал годовалый пассажир мотоцикла.

Днем ранее в 15:30 на улице Гагарина в Центральном районе водитель автомобиля Mercedes сбил 11-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Также 14 февраля в 12:15 на улице Сормовской в Адлерском районе водитель автомобиля Mitsubishi сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Девочке также потребовалась медпомощь, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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