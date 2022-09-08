Глэмпинг «Нахазо» на Красной Поляне вошел в шорт-лист архитектурной премии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жюри премии АРХИWOOD-2022 выбрало глэмпинг «Нахазо» в номинации «Лучший быстровозводимый отель из дерева».

«Нахазо» расположен в Красной Поляне на высоте 1 тыс. 900 м на южном склоне хребта Аибга. Это современный туробъект повышенного комфорта. Протяженность дороги до кемпинга от верхнего приюта Роза Пик составляет около 7 км с набором и сбросом высот.

Спецноминацию премии АРХИWOOD, связанную с индустрией гостеприимства, учредил Ростуризм. Участие в конкурсе принимали объекты из дерева введенные в эксплуатацию с 2017 по 2022 год. Из 52 заявок в шорт-лист попали 13 проектов. В их числе палаточные глэмпинги, классические деревянные дома, быстровозводимые конструкции, этнические парки с арт-объектами.

Цель проекта заключается в поощрении проектов загородных гостиниц, кемпингов и глэмпингов, обладающих архитектурной и художественной ценностью и показывающих бережную работу с ландшафтом.

Онлайн-голосование на сайте премии продлится до 13 сентября. Оно определит «народных» победителей спецноминаций. Также победителей выберет жюри, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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