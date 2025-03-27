Главы Сочи и Краснодара вошли в топ-20 Национального рейтинга мэров

Исследование, посвященное оценке деятельности мэров в январе-марте 2025 года, провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

В ходе исследования оценили деятельность глав 88 городов России. Первое место рейтинга традиционно занял глава Москвы Сергей Собянин, на второй строчке расположился мэр Тюмени Максим Афанасьев, на третьей — мэр Казани Ильсур Метшин.

Главы городов Краснодарского края расположились в топ-20 мест рейтинга. Глава Сочи Андрей Прошунин занял 15 место, а мэр Краснодара Евгений Наумов на 19-м месте.

По словам политолога, экономиста и общественного деятеля Ивана Чумакова, глава Сочи Андрей Прошунин хорошо балансирует между федеральным центром и краевыми властями.

«С момента назначения мэр Андрей Прошунин так и не предложил стратегию комплексного развития, которая бы отражала интересы местных жителей. Время для него наступило непростое ввиду того, что в Сочи вскрылись злоупотребления в сфере строительства, и наступили большие пертурбации в региональной власти. Думаю, мэр будет балансировать между федеральным центром, краевыми властями и местными элитами. Сейчас он находится в большом напряжении, но выживаемость у него хорошая, так как есть возможности что-то сделать для города, используя контакты с федеральным центром. В целом городские власти проявляют локальную активность. Для реализации больших проектов нужны стратегия и готовность взять на себя ответственность», — отметил Чумаков.

Также в топ-25 мэров национального рейтинга вошел глава Ставрополя Иван Ульянченко. Он расположился на 12 месте.

Во вторую группу рейтинга вошли глава Майкопа — Геннадий Митрофанов — 40 место и новый мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин — 43 место, говорится в отчете по результатам исследования.

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