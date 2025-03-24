Краснодарский край занял 6 место в России по вводу жилья за 2024 год

По итогам прошлого года Кубань заняла шестое место в рейтинге регионов РФ по объему ввода жилья.

В Краснодарском крае в 2024 году ввели в эксплуатацию более 6,6 тыс. кв. м недвижимости. По этому показателю регион уступает только Московской области. При этом объем ввода жилья на Кубани снизился на 12,5%.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская область, Чечня и Тюменская область. В число аутсайдеров вошли Чукотский АО, Мурманская и Магаданская области, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодар вошел в топ-3 городов РФ по вводу жилья за 2024 год. Глава Краснодара Евгений Наумов 27 февраля отчитался о достижениях экономики и промышленности города в 2024 году. Без учета Москвы и Санкт-Петербурга, кубанская столица лидирует по обороту розничной торговли — более 600 млрд рублей и по вводу жилья — 2,9 млн кв. м.

В 2024 году в Краснодаре появился индустриальный парк «Копанской» — он стал четвертым для города. Всего промышленный комплекс вырос на 15% в денежном показателе, еще 38,4 га земли появилось благодаря новому индустриальному парку.

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