Главы муниципалитетов прокомментировали «Прямую линию» губернатора Кубани

Прямой эфир с главой региона внимательно смотрели не только зрители «Кубань 24», но и представители всех уровней власти региона: руководители ведомств и муниципалитетов, даже самых маленьких и отдаленных населенных пунктов края.

Некоторые руководители успели выйти на прямую связь со студией, чтобы подключится к ответу на вопрос губернатора о решении проблем их же односельчан. Например, глава Кавказского района подключился к ответу на вопрос, когда в школу в станице Тимижбекской придет газ.



В эфире прозвучали вопросы и жителей Сочи. Внимание уделили сразу двум обращениям. Так, решат проблему с подтоплениями подвальных помещений в одной из многоэтажек города-курорта. Отремонтируют и крышу в Доме культуры села Верхнеармянская Хобза Лазаревского района. Глава города Андрей Прошунин взял ситуации под личный контроль.

«У нас в наказах жителей уже этот вопрос прозвучал. Депутаты выделили средства — порядка 1,2 млн на кровлю. В 2026 году мы ремонт этого Дома культуры произведем», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

Для глав районов «Прямая линия» — важное политическое событие, которое дает вектор развития работы на будущее.

«Это был живой разговор о самом главном. Поднимались различные вопросы, давались поручения», — рассказал глава Каневского района Александр Герасименко.

«Такой открытый формат работы с населением, который выбрал губернатор, очень важен для нас: ориентирует на конкретные цели и задачи, которые стоят при решении тех или иных вопросов», — подчеркнул глава Ленинградского округа Юрий Шулико.

Все обращения и просьбы кубанцев главы муниципалитетов возьмут под свой контроль. Руководители уже приступили к решению возникших проблем. Вопросы, которые не прозвучали в эфире, также не останутся без ответа.

