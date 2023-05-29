Главврач детской инфекционки Краснодарского края в прямом эфире расскажет об особенностях кори

Прямой эфир с главным врачом специализированной клинической детской инфекционной больница Краснодарского края Нафисет Тхакушиновой состоится 31 мая в 15:00.

Врач расскажет об особенностях течения кори у детей и ответит на вопросы, интересующие зрителей. Посмотреть прямой эфир о кори с главврачом краевой детской инфекционки и задать вопросы в комментариях можно в социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассники».

Число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось до 37. Среди заболевших 15 детей. В прошлом году в регионе зафиксировали всего шесть случаев заболевания этой инфекцией.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дети могут переносить заболевание корью в тяжелой форме. При этом эффективного лекарства от кори в медицине пока не существует. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Сергей Зотов.