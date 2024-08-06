Главу поселка Джубга Извекова подозревают в превышении полномочий и подлоге

Глава поселка Джубга Николай Извеков стал фигурантом уголовных дел о превышении полномочий и служебном подлоге.

Сообщается, что в связи с возбуждением уголовного дела, рассматривается возможность отстранения Николая Извекова от должности главы Джубги, которую он занял в феврале 2022 года после досрочного ухода Андрея Марьина.

По данным прокуратуры Краснодарского края выяснила, что чиновник распорядился выделить 1,3 млн рублей на ремонт пешеходного моста в Джубге. Однако ремонтных работ не проводилось.

Прокуратура провела проверку и передала материалы в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, пишет «Комсомольская правда».

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