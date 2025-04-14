Конфликт на Украине может завершиться уже в 2025 году — такой прогноз в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» озвучила редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, Украине пора начинать дружить с Россией.

«Я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — сказала она.

Симоньян также предположила, после завершения конфликта территорию Украины будет поделена — так же когда-то это было с Польшей — и к России присоединятся те территории, жители которых сами этого хотят, пишет 360.ru со ссылкой на программу на телеканале «Россия 1».

Читайте также: главредмедиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что россияне начали гордиться своей страной после прихода к власти Владимира Путина. Такое мнение журналистка высказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на федеральном телеканале.

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