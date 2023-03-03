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Главой Павловского района стал Роман Парахин

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavoj-pavlovskogo-rajona-stal-roman-parahin
Главой Павловского района стал Роман Парахин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Роман Парахин официально вступил в должность главы Брюховецкого района 3 марта. Церемония прошла в рамках сессии Совета депутатов муниципалитета.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий вручил Роману Парахину удостоверение и поздравил его со вступлением в должность.

Новый глава района принял присягу и поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Приложу все силы, опыт, знания на благо Павловского района, на преумножение его экономического потенциала. Надеюсь на совместную плодотворную деятельность с депутатами, главами сельских поселений, хозяйственниками и предпринимательским сообществом. Мы продолжим укреплять экономику, развивать ключевые отрасли — агропромышленный комплекс, социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство в интересах каждого жителя нашего муниципального образования», – сказал Роман Парахин.

Бывшего главу района Бориса Зуева поблагодарили за работу Олег Буцкий и депутат ЗСК Александр Маковеев. Ему передали благодарности от имени губернатора и Законодательного собрания.

Роман Парахин родился 27 сентября 1974 года. Он окончил Донской государственный аграрный университет по специальности «Агроном». В сельском хозяйстве проработал около 20 лет. В сентября 2018 года Парахина назначили на должность замглавы Павловского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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