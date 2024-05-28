Главой администрации Елизаветинского сельского округа стал Валерий Золотоверх

Кандидатуру Валерия Золотоверха поддержали депутаты на 74-м очередном заседании Гордумы Краснодара.

В заседании принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов. Нового руководителя администрации Елизаветинского сельского округа представила начальник управления кадровой политики и муниципальной службы краевого центра Анастасия Мартынова.

Валерий Золотоверх имеет два высших образования. В 1994 году окончил КубГАУ по специальности «Агроном», в 2008 году стал выпускником Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента.

В администрации Краснодара Валерий Золотоверх работает с 2000 года. До 2002 года занимал пост помощника главы Березовской сельской администрации. Руководил органом Территориального общественного самоуправления «Колосистый». После стал зампредседателя ТОС «Березовский». С 2002 по 2005 год занимал должность замглавы администрации Березовского сельского округа.

С 2006 по 2020 годы возглавлял администрацию Березовского сельского округа. С 2023 года был замглавы администрации Елизаветинского сельского округа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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