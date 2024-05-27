Конкурс на должность нового мэра объявили в Сочи

Соответствующий документ опубликовали на сайте Городского собрания Сочи.

В числе требований к кандидатам: наличие высшего образования, стаж не менее пяти лет на должности руководителя предприятия или не менее трех лет — во главе высшей группы должностей муниципальной и госслужбы.

Также кандидатам необходимо знание Конституции и законов РФ, уставов и постановлений президента, правительства, Краснодарского края и иных нормативных актов. Кроме того, необходимо наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений.

Документы будут приниматься с 29 мая по 18 июня.

Сообщается также, что кандидатам предстоит пройти собеседование, в ходе которого можно будет высказать свои планы и прогнозы по руководству курортом. Кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, внесут в бюллетень для тайного голосования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Алексей Копайгородский 15 мая на внеочередной сессии Городского собрания Сочи сложил с себя полномочия мэра.