Главный тренер ПФК «Кубань» Вячеслав Молчанов покинул свой пост

Главный тренер профессионального футбольного клуба «Кубань» Вячеслав Молчанов ушел в отставку по соглашению сторон.

Под его руководством команда провела 14 матчей. В шести играх «Кубань» одержала победу, дважды сыграла вничью, еще шесть матчей проиграла.

Новым главным тренером клуба стал Андрей Сосницкий. Ранее он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. За время работы Сосницкого в этом качестве команда победила в матчах с миасским «Торпедо» и астраханским «Волгарем», сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

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Мужчина на фуд-корте подавился едой и начал задыхаться. На помощь ему пришел юрист ПФК «Кубань» Дмитрий Апальков — он освободил горло от еды медицинским приемом и спас человека от смерти.

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