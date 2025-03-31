Юрист ПФК «Кубань» спас жизнь болельщику перед матчем с «Волгарем»

Болельщику «желто-зеленых» стало плохо перед началом матча 5 тура второго этапа LEON-Второй Лиги А 30 марта.

Мужчина на фуд-корте подавился едой и начал задыхаться. На помощь ему пришел юрист ПФК «Кубань» Дмитрий Альпаков — он освободил горло от еды медицинским приемом и спас человека от смерти.

«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» благодарит Дмитрия за неравнодушие в сложившейся обстановке и необходимые качества при спасении человека! Рады, что даже в таких экстренных ситуациях, есть люди, кто найдет верный выход!» — сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Мужчину спасли, а матч с лидером таблицы закончился со счетом 1:0 в пользу «Кубани».

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