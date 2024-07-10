Главный тренер «Краснодара» рассказал, что Галицкого невозможно переспорить

О тонкостях общения с владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким недавно назначенный на должность главного тренера команды Мурад Мусаев рассказал в интервью журналистам.

По его словам, при обсуждении рабочих вопросов по «Краснодару» Галицкого невозможно переспорить.

«Он просто любит спорить. Я могу не соглашаться с ним по тому или иному вопросу, это нормально, но вступать в полемику не стану. Тут без шансов», — рассказал Мусаев.

Тренер отметил, что Галицкий каждую неделю приезжает на базу «Краснодара» в Четуке и наблюдает за тренировками. Мусаев подчеркнул, что владелец клуба по-прежнему остается очень энергичным и эмоциональным человеком — у Галицкого большое количество сил и новых идей, сообщает «Чемпионат».

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