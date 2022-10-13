Главный синоптик России опроверг примету о первом снеге на Покров Богородицы

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярную погодную примету на Покров Пресвятой Богородицы. Этот церковный праздник православные отмечают 14 октября.

Несмотря на то, что слово «покров» ассоциируют с первым снегом, к этому погодному явлению праздник не имеет никакого отношения, отметил синоптик.

«Этот праздник, Покрова Богородицы, когда в X веке были попытки завоевать Константинополь, туман спас город при нападении, считается, что Богородица укрыла город. К снегу это не имеет никакого отношения», — цитируют Вильфанда «Известия».

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