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Главный синоптик России опроверг примету о первом снеге на Покров Богородицы

Общество
13.10.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavnyj-sinoptik-rossii-oproverg-primetu-o-pervom-snege-na-pokrov-bogoroditsy
Главный синоптик России опроверг примету о первом снеге на Покров Богородицы
Фото wise-travel.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярную погодную примету на Покров Пресвятой Богородицы. Этот церковный праздник православные отмечают 14 октября.

Несмотря на то, что слово «покров» ассоциируют с первым снегом, к этому погодному явлению праздник не имеет никакого отношения, отметил синоптик.

«Этот праздник, Покрова Богородицы, когда в X веке были попытки завоевать Константинополь, туман спас город при нападении, считается, что Богородица укрыла город. К снегу это не имеет никакого отношения», — цитируют Вильфанда «Известия».

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