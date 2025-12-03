Главные итоги: как в Краснодаре завершилась международная выставка «ЮГАГРО-2025»

С 18 по 21 ноября в Краснодаре прошла крупнейшая выставка, посвященная сельскохозяйственной технике и материалам для растениеводства.

Выставка собрала более 19,7 тыс. аграриев из 77 регионов России и 40 стран, которым свыше 650 представителей из 14 государств продемонстрировали новинки сельхозтехники и материалов.

Открытие выставки посетили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Оксана Лут отметила важность мероприятия для повышения эффективности сельхозпроизводства, а Вениамин Кондратьев подчеркнул, что «ЮГАГРО» стала частью бренда региона.

На 65 тыс. квадратных метрах разместились стенды более 260 участников, которые презентовали сельхозтехнику и запчасти, свыше 170 — с агрохимией и семенами, более 130 — с оборудованием для хранения и переработки, более 60 — с оборудованием для полива и теплицами.

В рамках выставки состоялось свыше 40 деловых мероприятий, включая пленарные заседания «Будущее села: как обеспечить сельское хозяйство Юга России квалифицированными кадрами», «Диалог фермеров и власти на пути к устойчивому развитию», «Диалог с фермерами Юга России». Кроме того, прошла церемония награждения лауреатов премии «Агролидер-2025» в категории «Растениеводство».

В следующем году выставка пройдет 17–20 ноября. Бесплатная регистрация посетителей откроется весной, сообщает пресс-служба выставки «ЮГАГРО».

