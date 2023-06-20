Главной темой стенда Краснодарского края на «Иннопром-2023» станет импортозамещение

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, какую продукцию и проекты представит регион на промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Глава края подчеркнул, что на Кубани реализуется 27 проектов по созданию и развитию импортозамещающих производств. Работа ведется как в традиционных для региона отраслях, так и в новых направлениях.

«На стенде выставки представим инновации в металлургии, тяжелом станкостроении и вагоностроении, продукцию предприятий сельхозмашиностроения, производителей стройматериалов, котельное и компрессорное оборудование нового поколения, двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Продемонстрируем потенциал в радиоэлектронике, фармацевтике, стекольной и медицинской промышленности. Расскажем партнерам о комплексе мер господдержки, налоговых льготах и преференциях», — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, в этом году в качестве страны-партнера выставки выступит Беларусь. При этом на Кубани действуют два предприятия, производящих белорусскую технику, планируется создание еще двух совместных производств.

«Уверен, что наши промышленники смогут найти на площадке «Иннопрома» новых партнеров в дружественных странах и российских регионах», — заключил глава края.

«Иннопром-2023» пройдет с 10 по 14 июля. Для размещения продукции 12 кубанских предприятий на выставке предусмотрели 250 кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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