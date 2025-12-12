Главного госинспектора минсельхоза Кубани уволили в связи с утратой доверия

Прокуратура Гулькевичского района проверила соблюдение антикоррупционного законодательства главным государственным инспектором краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, который работал на территории района.

Проверка показала, что госинспектор предоставлял министерству недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о его участии в предпринимательской деятельности супруги. В частности, он не принял мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при получении его супругой дохода от предприятий — в их собственности находится техника и самоходные машины, которую проверял госинспектор.

Факты коррупционных нарушений подтвердила проверка. Приказом краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 1 декабря 2025 года государственный гражданский служащий был уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: главу Гулькевичского района Александра Шишикина отправили в отставку в связи с утратой доверия после антикоррупционной проверки.

